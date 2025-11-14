Ричмонд
В России начали массово закрываться магазины одежды и обуви

В третьем квартале 2025 года 45% закрытия торговых точек в России пришлось на магазины одежды и обуви.

Во втором квартале доля была выше — 54%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group, которая учитывает только сети, полностью ушедшие из офлайна.

По оценке CORE.XP, в Москве с июля по сентябрь такие магазины составили 50% всех закрытий — на 12 пунктов больше, чем в предыдущем квартале. За это время с рынка ушли сразу несколько брендов, а часть решила работать только онлайн.

Аналитик Fashion Buzz Ольга Штейнберг говорит, что в 2022—2024 годах производители пытались занять ниши, которые освободились после ухода западных марок, и экспериментировали с форматами. Сейчас им приходится урезать расходы.

Уточняется, что малые и средние бренды особенно уязвимы: их продажи нестабильны, они зависят от маркетплейсов и не имеют широкого доступа к кредитам. При росте затрат на содержание магазинов и налогов многие вынуждены закрываться или уходить в интернет.

При этом CORE.XP отмечает, что в третьем квартале на одежду, обувь и аксессуары пришлась треть всех новых открытий.

