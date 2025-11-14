Средняя зарплата в Башкирии превысит 98 тысяч рублей

Как сообщил депутатам первый заместитель министра экономического развития РБ Айрат Фахретдинов, в 2028 году ВРП ожидается на уровне 3,6 трлн рублей. За трехлетний период прирост составит порядка 12%.
Промышленное производство прогнозируется с увеличением на 15,8%, производство сельского хозяйства — на 9,6%, объем строительных работ — на 11,2%.
Ввод жилья в регионе намерены довести к 2028 году до 3,65 млн квадратных метров.
Объем инвестиций в основной капитал планируется увеличить более чем на 13% и к 2028 году выйти на годовые показатели не менее 1,1 трлн рублей.
Среднемесячная заработная плата к этому времени должна достичь в Башкирии 98,4 тысячи рублей. Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2026—2028 годах будут варьироваться в границах 103,0−104,6%. Уровень общей безработицы, по прогнозам специалистов, снизится до 1,5% в 2028 году.
Итоговое рассмотрение прогноза социально-экономического развития региона состоится на заседании Госсобрания — Курултая Башкирии.
Ранее на заседании Президиума парламента Башкортостана рассмотрели проект республиканского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Главный финансовый документ внесен на рассмотрение депутатам руководителем региона Радием Хабировым.