Средняя зарплата в Башкирии превысит 98 тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата к этому времени должна достичь в Башкирии 98,4 тысячи рублей. Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения в 2026—2028 годах будут варьироваться в границах 103,0−104,6%. Уровень общей безработицы, по прогнозам специалистов, снизится до 1,5% в 2028 году.