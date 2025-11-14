В ЦБ раскрыли детали грядущего скачка инфляции

Ранее ЦБ обнародовал прогноз, согласно которому годовая инфляция в 2026 году составит 4−5%. В 2027 году и в последующие периоды годовая инфляция будет соответствовать целевому показателю в 4%. Участники обсуждения ключевой ставки пришли к выводу о соответствии текущей экономической ситуации прогнозам Банка России. Сдерживающее влияние на инфляционное давление в экономике продолжают оказывать жесткие денежно-кредитные условия. При этом, несмотря на увеличение инфляции в последние месяцы, ее устойчивые показатели остаются в пределах 4−6% годовых.