В ЦБ раскрыли детали грядущего скачка инфляции

ЦБ оценивает вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 п.п.
Основной эффект от повышения НДС на инфляцию проявится в январе 2026 года. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
«Основной эффект от повышения НДС мы ждем в январе», — сказал Тремасов, передает корреспондент URA.RU. По его словам, на данный момент у ЦБ нет оснований для уточнения прогноза. Он подчеркнул, что оценки актуальны, и отклонение от прогноза по инфляции в текущем году ожидается небольшим.
Центробанк оценивает вклад ожидаемого повышения НДС в инфляцию в пределах 0,8 процентного пункта. Для сравнения: влияние на инфляцию от предыдущего повышения НДС в 2019 году оценивалось в 0,6−0,7 процентного пункта.
Ранее ЦБ обнародовал прогноз, согласно которому годовая инфляция в 2026 году составит 4−5%. В 2027 году и в последующие периоды годовая инфляция будет соответствовать целевому показателю в 4%. Участники обсуждения ключевой ставки пришли к выводу о соответствии текущей экономической ситуации прогнозам Банка России. Сдерживающее влияние на инфляционное давление в экономике продолжают оказывать жесткие денежно-кредитные условия. При этом, несмотря на увеличение инфляции в последние месяцы, ее устойчивые показатели остаются в пределах 4−6% годовых.