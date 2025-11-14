В ЦБ рассказали, возможно ли снижение ключевой ставки до конца года

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — передает корреспондент URA.RU слова советника. Как отметил Тремасов, до декабря Центробанк ожидает получить значительный объем новой экономической информации, которая будет рассмотрена на заседании.