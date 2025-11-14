Ричмонд
В ЦБ рассказали, возможно ли снижение ключевой ставки до конца года

Снижения ключевой ставки до конца 2025 года возможно. Об этом сообщил советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов во время рабочей поездки в Екатеринбург.

В ЦБ заявили о возможности снижения ключевой ставки.

«С учетом всех предпосылок, озвученных в нашем прогнозе, мы говорим, что до конца года снижение ставки возможно. Но также возможна и неизменность ставки», — передает корреспондент URA.RU слова советника. Как отметил Тремасов, до декабря Центробанк ожидает получить значительный объем новой экономической информации, которая будет рассмотрена на заседании.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что для широкого распространения ипотечного кредитования в стране необходимо, чтобы ключевая ставка составляла 5−6%. Политик отметил, что при таком уровне ставки ипотека станет доступной для большего числа граждан, передает RT.