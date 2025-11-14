Ричмонд
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер обсудили перспективы газификации Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, и подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026−2030 годы.

Источник: пресс-служба ПАО "ГАЗПРОМ"

Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям. Реализация проекта повысит надежность газоснабжения домовладений и предприятий района. В настоящее время ведется проектирование объектов.

На встрече также обсудили ход и перспективы газификации Самарской области. Отметим, что все районы Самарской области имеют доступ к сетевому природному газу.

В газифицированных населенных пунктах идет догазификация потребителей. Заключено более 23,5 тыс. договоров с жителями на бесплатное подведение газа к границам участков. 87% (20,6 тыс.) договоров выполнено. Около 13 тыс. семей установили оборудование и пользуются природным газом.

Важно подчеркнуть, «Газпром» завершает строительство двух газопроводов в Волжском районе Самарской области. Объекты предусмотрены программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. Один из межпоселковых газопроводов строится на правом берегу реки Волги — от с. Рождествено до п. Усинский, п. Гаврилова Поляна, с. Выползово и с. Подгоры.

Возможность подключиться к сетевому газу здесь получат около 900 домовладений. Второй газопровод прокладывается на юго-восточной границе г. Самары — от новой мощной газораспределительной станции (ГРС) «Лопатино» к объектам логистического парка «Преображенка — 2».

