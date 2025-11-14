Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер обсудили перспективы газификации Самарской области

Важно подчеркнуть, «Газпром» завершает строительство двух газопроводов в Волжском районе Самарской области. Объекты предусмотрены программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы. Один из межпоселковых газопроводов строится на правом берегу реки Волги — от с. Рождествено до п. Усинский, п. Гаврилова Поляна, с. Выползово и с. Подгоры.