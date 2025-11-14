Российская экономика достаточно быстро восстановилась — глава ЦБ РФ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на Конгрессе финансистов Казахстана сказала, что плавающий валютный курс помог смягчить удары, которые получила экономика РФ из-за санкций в 2022 году.
По её словам, несмотря на масштабные вызовы, экономика восстановилась быстро именно благодаря гибким макроэкономическим условиям. Она подчеркнула, что курс во многом «принял на себя» внешний шок.
Санкции против РФ начали вводить в феврале 2022 года после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Западные страны приняли рекордные по объёму рестрикции.
Также стало известно, что Госдума может до конца года утвердить закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке. Об этом говорил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рассматривают три уровня ставок: для семей с одним ребёнком — 10−12%, со вторым — 6%, а при рождении третьего — 4%. Варианты для больших семей ещё обсуждают.
Читайте также: В России начали массово закрываться магазины одежды и обуви.