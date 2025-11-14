Российская экономика достаточно быстро восстановилась — глава ЦБ РФ

Также стало известно, что Госдума может до конца года утвердить закон о дифференцированных ставках по семейной ипотеке. Об этом говорил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Рассматривают три уровня ставок: для семей с одним ребёнком — 10−12%, со вторым — 6%, а при рождении третьего — 4%. Варианты для больших семей ещё обсуждают.