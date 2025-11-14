Набиуллина оценила степень восстановления российской экономики

С лета ЦБ РФ начал постепенно смягчать свою политику, но при этом сохраняет осторожность и аккуратность в своих действиях. Основная задача регулятора заключается в том, чтобы снизить инфляцию, но при этом обеспечить переход роста экономики от очень высоких темпов к сбалансированным.