Набиуллина оценила степень восстановления российской экономики

Несмотря на значительные экономические потрясения в 2022 году, российская экономика продемонстрировала впечатляющую способность к быстрому восстановлению. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Набиуллина сообщила о корректировке денежно-кредитной политики Банка России.

Несмотря на значительные экономические потрясения в 2022 году, российская экономика продемонстрировала впечатляющую способность к быстрому восстановлению. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась», — сказала Набиуллина на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025». Она также сообщила о корректировке денежно-кредитной политики Банка России.

С лета ЦБ РФ начал постепенно смягчать свою политику, но при этом сохраняет осторожность и аккуратность в своих действиях. Основная задача регулятора заключается в том, чтобы снизить инфляцию, но при этом обеспечить переход роста экономики от очень высоких темпов к сбалансированным.

Ранее ЦБ представил прогноз, согласно которому уровень годовой инфляции в 2026 году составит 4−5%. Прогнозируется, что в 2027 году и в последующие периоды годовая инфляция стабилизируется на целевом уровне в 4%. Текущая экономическая ситуация соответствует прогнозам Банка России. Участники обсуждения ключевой ставки подчеркнули, что жесткие денежно-кредитные условия эффективно сдерживают инфляционное давление в экономике. При этом, несмотря на недавний рост инфляции, ее устойчивые показатели остаются в диапазоне 4−6% годовых.

