Самарские теплоэнергетики готовы работать в зимний период

Самарские теплоэнергетики получили паспорт готовности к работе в отопительном сезоне 2025/2026 годов. Соответствующий приказ был подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации.
Основное внимание при оценке готовности уделялось проверке выполнения плановых ремонтов оборудования, наличию регламентных запасов топлива и материалов, проведению обучения персонала станций и теплосетей, а также выполнению предписаний контролирующих органов.
Напомним, что в октябре подготовку электростанций и тепловых сетей «Т Плюс» к прохождению зимних нагрузок положительно оценили муниципалитеты Самарской области. Паспорт, выданный Министерством энергетики Российской Федерации, является итоговым документом, подтверждающим готовность энергокомпании и ее Самарского филиала к выработке электрической и тепловой энергии и поставке тепла потребителям в отопительном сезоне 2025/2026 годов.