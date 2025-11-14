Самарские теплоэнергетики готовы работать в зимний период

Напомним, что в октябре подготовку электростанций и тепловых сетей «Т Плюс» к прохождению зимних нагрузок положительно оценили муниципалитеты Самарской области. Паспорт, выданный Министерством энергетики Российской Федерации, является итоговым документом, подтверждающим готовность энергокомпании и ее Самарского филиала к выработке электрической и тепловой энергии и поставке тепла потребителям в отопительном сезоне 2025/2026 годов.