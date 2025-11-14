Сохранение соцпрограмм станет основой бюджета Челябинской области до 2028 года

Бюджет региона на будущий год ранее поступил для рассмотрения во все комитеты ЗСО. На заседаниях комитетов депутаты выработают решения для принятия законопроекта в первом чтении. Затем решения поступят в комитет по бюджету и налогам. С 10 по 13 ноября на официальном сайте челябинского ЗСО пройдет общественное обсуждение проекта главного финансового документа региона.