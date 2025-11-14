Сохранение соцпрограмм станет основой бюджета Челябинской области до 2028 года

Большая часть льгот в сфере поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете будет сохранена, заявил Рожков.
В Законодательном собрании Челябинской области на заседании комитета по экономической политике и предпринимательству обсудили подготовку к принятию областного бюджета на 2026 год и 2027−2028 годы. Его основой стане сохранение финансирования соцпрограмм и обязательств, влияющих на качество жизни южноуральцев, заявил первый зампредседателя комитета по социальной политике Алексей Рожков.
«На повестке дня — подготовка к принятию областного бюджета на 2026 год и 2027−2028 годы. При формировании бюджета главной задачей было сохранить финансирование приоритетных социальных программ и обязательств, напрямую влияющих на качество жизни южноуральцев. В том числе в законопроекте полностью финансово обеспечены меры всесторонней поддержки участников СВО и их семей», — написал Рожков в своем telegram-канале.
Депутаты детально обсудили государственные программы, направленные на развитие экономики, инноваций, малого и среднего предпринимательства. Особое внимание собравшиеся уделили новой программе по развитию внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества. Также большая часть действующих льгот в сфере поддержки малого и среднего бизнеса Челябинской области сохранена и продолжит действовать, добавил Рожков.
Бюджет региона на будущий год ранее поступил для рассмотрения во все комитеты ЗСО. На заседаниях комитетов депутаты выработают решения для принятия законопроекта в первом чтении. Затем решения поступят в комитет по бюджету и налогам. С 10 по 13 ноября на официальном сайте челябинского ЗСО пройдет общественное обсуждение проекта главного финансового документа региона.