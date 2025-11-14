Ричмонд
В Челябинске взлетели цены на садовые участки с домиками и коттеджи

В Челябинске цены на дачи и коттеджи с 28 октября по 11 ноября выросли на 8,53% — до 4 547 000 рублей за объект. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

Минимальная стоимость дач в Челябинске — 600 000 рублей.

«В Челябинске цены на дачи и коттеджи выросли на 8,53%. Минимальная стоимость частных домов с участком в СНТ — 600 000 рублей, максимальная — 4 547 000 рублей», — сообщается на сайте «Restate».

Ранее риелторы сообщали, что в октябре-ноябре 2025 года вместо снижения цен на садовые участки можно было, напротив, наблюдать их рост, как минимум, на 10%. Во многом это было связано с создавшимся дефицитом дач, и горожане покупали их очень хорошо. Летом было продано очень много садов по сниженным ценам, поэтому необходимость в снижении стоимости участков отпала, теперь они в дефиците.