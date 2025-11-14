«ММК-МЕТИЗ» победил в конкурсе лучших видео металлургии

В рамках Международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-Экспо» традиционно состоялась церемония награждения конкурса «Metal-Vision». Данный конкурс проводится в рамках ключевого форума металлургов уже в двадцатый раз. В этом году на участие в конкурсе было подано около 50 видеоработ.