«ММК-МЕТИЗ» победил в конкурсе лучших видео металлургии

В ролике рассказали, что будет, если исчезнут все метизы.
Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ММК, Челябинская область) отмечен в специальной номинации «Особое мнение жюри» конкурса на лучшее видео в металлургической отрасли России и стран СНГ"Metal Vision-2025«. Предприятие удостоилось высокой награды за ролик “А что, если метизы исчезнут?”, сообщили в пресс-службе ПАО “ММК”.
«А что, если метизы исчезнут? Снятый специалистами пресс-службы “ММК-МЕТИЗ” совместно с командой телекомпании “ТВ-ИН” ролик отвечает на этот вопрос через примеры применения метизов в реальной жизни», — рассказали в пресс-службе компании.
Зачастую люди не придают значения вещам, которые существенно облегчают их повседневную жизнь. К примеру, такие привычные элементы быта, как лифты в высотных зданиях, комфортабельные матрасы или скоростные поезда «Ласточка», функционируют благодаря использованию метизной продукции — надежных канатов, высококачественных пружин, устойчивых к нагрузкам болтов и прочных саморезов.
В рамках Международной промышленной выставки «МЕТАЛЛ-Экспо» традиционно состоялась церемония награждения конкурса «Metal-Vision». Данный конкурс проводится в рамках ключевого форума металлургов уже в двадцатый раз. В этом году на участие в конкурсе было подано около 50 видеоработ.
Компания «ММК-МЕТИЗ» неоднократно удостаивалась награды «Metal-Vision». Так, в 2019 году анимационные ролики «Сделано с любовью», представляющие собой короткие лирические истории с персонажами в виде метизной продукции, получили «Приз зрительских симпатий». А в 2023 году работа «Метизная симфония» была отмечена в номинации «Лучшая звукорежиссура».