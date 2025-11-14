В Крыму на пути к Новому Свету появится воздушный мост высотой более 40 метров

Дорога Судак — Новый Свет длиною шесть километров является единственной трассой, связывающей популярный курортный поселок с городом. Сегодня этот сравнительно короткий участок пути изобилует крутыми поворотами и опасными участками, проходящими по краю обрыва. Существующая дорога настолько узкая, что в отдельных местах на ней не могут разминуться две машины, и транспорт, едущий в сторону поселка, вынужден в «карманах» пропускать встречные автомобили.