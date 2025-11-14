В Крыму на пути к Новому Свету появится воздушный мост высотой более 40 метров

Дорога Белогорск — Приветное протяженностью 14,9 километра будет включать два виадука, на пути обустроят 44 водопропускных трубы, пять галерей и две смотровые площадки. Новая двухполосная дорога станет одной из четырех трасс, соединяющих центральную часть полуострова с его южным побережьем.
Дорога Судак — Новый Свет длиною шесть километров является единственной трассой, связывающей популярный курортный поселок с городом. Сегодня этот сравнительно короткий участок пути изобилует крутыми поворотами и опасными участками, проходящими по краю обрыва. Существующая дорога настолько узкая, что в отдельных местах на ней не могут разминуться две машины, и транспорт, едущий в сторону поселка, вынужден в «карманах» пропускать встречные автомобили.
Проектом строительства на объекте предусмотрено устройство четырех водопропускных труб, двух смотровых площадок. Визитной карточкой нового живописного маршрута станет арочный виадук высотой более 40 метров. Оба важных для курортного развития Крыма автодорожных проекта будут завершены в ноябре 2026 года.
В конце августа нынешнего года компания ВАД открыла движение по юго-восточной объездной магистрали Симферополя. Четырехполосный участок дороги протяженностью 25 километров связал федеральную трассу «Таврида» с дорогой Симферополь — Алушта — Ялта, сократив время в пути к самым популярным курортам Крыма на два часа.