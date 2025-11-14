Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набиуллина: экономика России быстро восстановилась, несмотря на шоки 2022 года

Набиуллина отметила, что российская экономика успешно пережила потрясения.

Источник: Комсомольская правда

Экономика России сумела быстро восстановиться, несмотря на шоки, с которыми она столкнулась в 2022 году. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

На тему российской экономики глава регулятора высказалась во время «Конгресса финансистов Казахстана 2025». Там она выступила с речью, в которой подчеркнула, что ситуация сложилась весьма благоприятная. Поскольку экономика РФ восстановилась, несмотря на потрясения.

«Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась», — сказала Набиуллина.

Немногим ранее советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов также выступил с заявлением о российской экономике. Он подчеркнул, что регулятор не видит признаков технической рецессии в 2025 году. Более того, экономика замедлялась лишь в первом квартале.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше