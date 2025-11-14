Набиуллина: экономика России быстро восстановилась, несмотря на шоки 2022 года

Экономика России сумела быстро восстановиться, несмотря на шоки, с которыми она столкнулась в 2022 году. Об этом заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
На тему российской экономики глава регулятора высказалась во время «Конгресса финансистов Казахстана 2025». Там она выступила с речью, в которой подчеркнула, что ситуация сложилась весьма благоприятная. Поскольку экономика РФ восстановилась, несмотря на потрясения.
«Экономика несмотря на огромные шоки 2022 года достаточно быстро восстановилась», — сказала Набиуллина.
Немногим ранее советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов также выступил с заявлением о российской экономике. Он подчеркнул, что регулятор не видит признаков технической рецессии в 2025 году. Более того, экономика замедлялась лишь в первом квартале.