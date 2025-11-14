Почти полмиллиарда под 3%: тюменские власти продолжают занимать деньги у банков и страны

Второй займ, на сумму в два миллиарда рублей, властям предоставил Т-банк, сроком на год и по плавающей ставке. Эти деньги нужны для покрытия кассового разрыва бюджета. Срок кредитования составляет один год, но вернуть средства можно и раньше.