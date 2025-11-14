Ричмонд
Запуск двух заводов планируют в 2026 году в Красном Сулине

Запуск двух заводов планируют в 2026 году в Красном Сулине. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Юрия Слюсаря.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году в Красном Сулине, на базе промышленной площадки завода «Технониколь», планируется запуск двух новых производств. Предприятия будут специализироваться на выпуске теплоизоляционных материалов: каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 7,3 млрд рублей.

Строительные работы уже ведутся: завершена вертикальная планировка территории и работы по устройству свайного основания, в настоящее время ведется монтаж колонн. До конца текущего года планируется начать возведение каркасов производственных цехов.

Благодаря запуску новых заводов, количество рабочих мест на предприятиях в Красном Сулине практически удвоится.

На данный момент на промплощадке функционируют два завода, производящие каменную вату (1,7 млн кубометров в год) и субстраты из минеральной ваты для сельского хозяйства (160 тысяч кубометров в год). На этих предприятиях трудоустроены 233 человека.

Другое местное предприятие, «Ларта Гласс Ростов», также планирует провести модернизацию, имея текущую производственную мощность в 900 тонн флоат-стекла в сутки.

Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что оба завода успешно развиваются, благодаря господдержке, включающей субсидирование части затрат на техническое присоединение и предоставление налоговых льгот.

