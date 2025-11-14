Запуск двух заводов планируют в 2026 году в Красном Сулине

В 2026 году в Красном Сулине, на базе промышленной площадки завода «Технониколь», планируется запуск двух новых производств. Предприятия будут специализироваться на выпуске теплоизоляционных материалов: каменной ваты и экструзионного пенополистирола. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 7,3 млрд рублей.
Строительные работы уже ведутся: завершена вертикальная планировка территории и работы по устройству свайного основания, в настоящее время ведется монтаж колонн. До конца текущего года планируется начать возведение каркасов производственных цехов.
Благодаря запуску новых заводов, количество рабочих мест на предприятиях в Красном Сулине практически удвоится.
На данный момент на промплощадке функционируют два завода, производящие каменную вату (1,7 млн кубометров в год) и субстраты из минеральной ваты для сельского хозяйства (160 тысяч кубометров в год). На этих предприятиях трудоустроены 233 человека.
Другое местное предприятие, «Ларта Гласс Ростов», также планирует провести модернизацию, имея текущую производственную мощность в 900 тонн флоат-стекла в сутки.
Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что оба завода успешно развиваются, благодаря господдержке, включающей субсидирование части затрат на техническое присоединение и предоставление налоговых льгот.