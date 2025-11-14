Обогатительная фабрика «Чегдомын» в Хабаровском крае поставила новый рекорд

— При плановом месячном задании в 259 288 тонн, смены обогатителей сумели перевыполнить план и дали плюсом 751 864 тонн угля. А если сравнивать показатели работы фабрики с тем же периодом прошлого года, то выработка готовой продукции увеличилась на 2 770 583 тонн, — пишет газета «Рабочее слово» Верхнебуреинского района.