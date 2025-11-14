Обогатительная фабрика «Чегдомын» в Хабаровском крае поставила новый рекорд

Коллектив обогатительной фабрики «Чегдомын» поставил новый рекорд. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», за предыдущий месяц объем переработки составил более одного миллиона тонн угля — такой показатель в АО «Ургалуголь» зафиксировали впервые.
— При плановом месячном задании в 259 288 тонн, смены обогатителей сумели перевыполнить план и дали плюсом 751 864 тонн угля. А если сравнивать показатели работы фабрики с тем же периодом прошлого года, то выработка готовой продукции увеличилась на 2 770 583 тонн, — пишет газета «Рабочее слово» Верхнебуреинского района.
Уточняется также, что ОФ «Чегдомын» является производственным активом компании «Ургалуголь» и сегодня она проходит модернизацию, причем с минимально короткими остановками. Так, одна линия обогащения уже модернизирована, оборудована высококачественным технологическим оборудованием, что в том числе позволяет показывать хорошие результаты.