В Омск прибыли 55 новых автобусов среднего класса

В ближайшее время транспорт начнёт работать на городских маршрутах.

Источник: Om1 Омск

В Омск 14 ноября прибыли первые пять новых автобусов, приобретённые частными перевозчиками в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

ООО «ТК Автоград 55», которое возглавляет Фазыл Фатыхович Залялитдинов, стало первым получателем новых автобусов. Все автобусы оформлены в едином фирменном стиле и в ближайшее время начнут работать на городских маршрутах.

До конца 2025 года в Омск поступит 55 автобусов среднего класса в рамках этого национального проекта. Проект находится под курированием губернатора Омской области Виталия Хоценко.