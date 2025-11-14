Все банки Казахстана подключатся к единому QR к апрелю 2026 года

Жаленов пояснил, что создание самой системы завершено, и теперь идет подключение банков.
«Есть система, которую мы создали, и куда подключаются все банки… Первая часть полностью завершена, а вот по второй задаче действительно только 6 банков сейчас подключены», — сказал он.
Подключение идет, договоры подписаны.
Сейчас к системе добавляются еще три банка, которые должны подключиться в ближайшие недели.
«Всех не скажу, но в их числе, например, ForteBank и другие банки», — уточнил Жаленов.
Он отметил, что процесс подключения для всех участников рынка выглядит одинаково.
«Мы подписываем договор с каждым банком, дорожную карту, тестирование и идем потом в бой… Kaspi, например, тоже вчера анонсировал, что подписал такой договор с нами», — добавил советник главы Нацбанка.
По словам Жаленова, теперь банкам необходимо пройти техническую интеграцию. Она займет несколько месяцев, прежде чем сервис станет доступным для клиентов всех банков.
«Тем не менее, как бы точка невозврата уже пройдена. Все банки анонсировали, договора все подписаны. Остались исключительно технические работы», — подчеркнул он.
Полноценный запуск — в конце первого квартала 2026 года.
Нацбанк рассчитывает ускорить процесс, однако Жаленов предупредил, что реалистичные сроки остаются прежними.
«Нужно ожидать, что это займет время вплоть примерно до конца первого квартала 2026 года», — заявил Жаленов.
По его словам, именно к этому сроку единый межбанковский QR станет полностью доступен для всех банков Казахстана и их клиентов.
13 ноября «Курсив» писал, что единый QR запустили крупнейшие банки Казахстана, в числе которых Halyk Bank, Freedom Bank, Банк ЦентрКредит, Home Credit Bank, Altyn Bank и Bank RBK.
Сервис позволяет оплачивать товары и услуги, отсканировав единый QR с приложения любого банка, участвующего в системе.