Все банки Казахстана подключатся к единому QR к апрелю 2026 года

Все банки Казахстана будут работать с единым межбанковским QR к концу первого квартала 2026 года. Об этом в кулуарах Конгресса финансистов сообщил советник председателя Национального банка и руководитель цифровой трансформации регулятора Бинур Жаленов. По его словам, техническая часть проекта еще требует времени, но процесс уже необратим.