Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меры по предотвращению ввоза пастереллёза принимают в Иркутской области

Пастереллёз КРС — тяжёлое инфекционное заболевание, которым болеют животные.

Источник: Freepik

В режим «повышенной готовности» перевели станции по борьбе с болезнями животных, которые подведомственны службе ветеринарии Иркутской области. Это было сделано для недопущения в регион опасного инфекционного заболевания — пастереллёза КРС, который обнаружили и зарегистрировали у животных в Забайкальском крае. Об этом irk.aif.ru узнали от службы ветеринарии региона.

«В Приангарье не выявлено ни одного случая заболевания. Однако, чтобы не занести болезнь в регион был разработан план мероприятий. Ветстанции усилили контроль, направленный на исполнение ветеринарных требований по комплектованию хозяйств всех форм собственности поголовьем только из благополучных по заразным болезням хозяйств», — рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Владельцы скота должны усилить меры безопасности, не допускать в хозяйства и двор посторонних, регулярно предоставлять животных для осмотра и ветеринарной профилактики, маркировать и передавать данные в государственную ветслужбу, а также не допускать самовыпаса животных.