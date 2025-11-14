Меры по предотвращению ввоза пастереллёза принимают в Иркутской области

В режим «повышенной готовности» перевели станции по борьбе с болезнями животных, которые подведомственны службе ветеринарии Иркутской области. Это было сделано для недопущения в регион опасного инфекционного заболевания — пастереллёза КРС, который обнаружили и зарегистрировали у животных в Забайкальском крае. Об этом irk.aif.ru узнали от службы ветеринарии региона.