«Битва» за лагерь «Юный Приморец» закончилась победой мэрии Владивостока

Согласно информации, озвученной пресс-службой прокуратуры Приморского края, речь идёт не только о «Юном Приморце», но и о других бывших пионерлагерях, передача которых частным лицам произошла с нарушениями закона. По имеющейся у «АиФ-Приморье» информации, аналогичные процессы проходят по лагерям «Прометей», «Лесная Поляна», «Изумруд», а также «Нептун» и «Космос», расположенных в пригороде Владивостока и в Надеждинском округе.