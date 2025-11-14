«Битва» за лагерь «Юный Приморец» закончилась победой мэрии Владивостока

В пятницу, 14 ноября, Приморский краевой суд принял решение в пользу прокуратуры региона, отменив постановление районного суда, а также вынес новое определение, полностью удовлетворяющее требования о возвращении детского оздоровительного лагеря «Юный Приморец» в муниципальную собственность Владивостока. Основанием для пересмотра дела стало апелляционное представление надзорного органа, который настаивал на необходимости отмены ранее вынесенного судебного акта, ущемлявшего публичные интересы.
Эта судебная история началась с обращений жителей Владивостока, обеспокоенных правами детей и подростков на получение необходимых санаторно-курортных услуг и качественного отдыха. Прокуратура Приморского края, опираясь на жалобы граждан, провела масштабную ревизию порядка организации досуга несовершеннолетних, а также проверки законности передачи детских оздоровительных лагерей из государственной собственности в частные руки. В результате этой инспекции были выявлены факты незаконного отчуждения пяти бывших пионерских лагерей, включая «Юный Приморец». В прошлом этот комплекс находился на балансе предприятия «Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота».
После получения результатов проверки прокуратура обратилась в Советский районный суд Владивостока с иском о возврате в собственность города участка земли площадью более 3,4 гектара и связанных с ним сооружений лагеря. Суд первой инстанции удовлетворил требование.
Однако собственник не согласился с этим решением и попытался защитить свои интересы в кассации. Девятый кассационный суд общей юрисдикции признал, что прокуратура нарушила срок исковой давности, отменил решение предыдущей инстанции и вернул дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении Советский районный суд Владивостока отказал прокурору в удовлетворении иска, ссылаясь на доводы ответчика.
Тем не менее, прокуратура края вновь подала апелляционное представление, потребовав отмены уже этого судебного акта как противоречащего интересам общества. По итогам рассмотрения жалобы 14 ноября Приморский краевой суд принял сторону прокуратуры: вынесенное ранее решение было отменено и лагерь «Юный Приморец» признан частью муниципальной собственности.
Согласно информации, озвученной пресс-службой прокуратуры Приморского края, речь идёт не только о «Юном Приморце», но и о других бывших пионерлагерях, передача которых частным лицам произошла с нарушениями закона. По имеющейся у «АиФ-Приморье» информации, аналогичные процессы проходят по лагерям «Прометей», «Лесная Поляна», «Изумруд», а также «Нептун» и «Космос», расположенных в пригороде Владивостока и в Надеждинском округе.
Тем временем в здании бывшего лагеря «Юный Приморец» продолжает работать частная школа, а городская администрация вместе с министерством образования пытается выработать решения, способствующие сохранению образовательного процесса для двухсот учащихся на прежнем месте.