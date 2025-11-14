Ричмонд
Суд отменил решение о запрете эксплуатации ТЦ «Гранд» во Владивостоке

Первоначально иск прокуратуры был удовлетворен судом первой инстанции.

Источник: PrimaMedia.ru

Приморский краевой суд вынес окончательное решение по делу о запрете эксплуатации здания ТЦ «Гранд» во Владивостоке. Изначально суд первой инстанции удовлетворил иск прокуратуры, запрещавший собственникам помещений в торговом центре использовать здание до получения разрешения на ввод пристройки в эксплуатацию, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

В результате апелляционного рассмотрения судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда отменила первоначальное решение. В новом апелляционном определении суд отказал в удовлетворении требований прокуратуры, тем самым разрешив собственникам помещений в ТЦ «Гранд» продолжать эксплуатацию здания.

Напомним, прокуратура Владивостока через суд добилась запрета на эксплуатацию торгового центра «Гранд», расположенного на улице Русской, 46. Решение было принято в связи с нарушениями законодательства, которые угрожают безопасности граждан. ТЦ «Гранд» связан с руководителями и участниками организованного преступного сообщества «Трифоновские». Наряду с этим объектом, группировка владеет и другими незаконно эксплуатируемыми торговыми точками в регионе. Накануне Приморский краевой суд пересмотрел решение первой инстанции и отказал в удовлетворении иска прокурора о взыскании более 960 млн рублей, которые, как предполагается, были незаконно получены лидерами группировки от эксплуатации ТЦ «Гранд» и «Союз» на улице Спортивной.