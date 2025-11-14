Токаев заявил, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего

В ходе выступления Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их нелегкий труд. «Прежде всего, хотел бы поздравить всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником. Это день, когда чествуют настоящих людей труда. Фермеры, животноводы, крестьяне вносят весомый вклад в развитие и процветание нашей страны. Выражаю вам искреннюю благодарность за нелегкий труд», — сказал президент.
Глава государства уточнил, что в этом году аграриями собрано 27 млн тонн зерна, а в прошлом году были достигнуты рекордные показатели за последнее десятилетие. «В этом году успешно завершились осенние полевые работы. Нашими аграриями собрано 27 млн тонн зерна. Все регионы внесли весомый вклад в пополнение закромов страны. Самого высокого показателя добилась Акмолинская область (7,5 млн тонн)», — отметил Токаев.
Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что за последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза. «Сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь. В конечном счете, прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны», — подчеркнул Токаев.
По словам главы государства, сельское хозяйство динамично развивается. С начала года инвестиции в основной капитал АПК увеличились более чем на 20%, достигнув 790 млрд тенге. «Производительность труда за три года выросла на 37,3%. Казахстан занимает 32-е место в глобальном рейтинге продовольственной безопасности (Global Food Security Index). Это хороший показатель, однако он не означает, что можно сидеть сложа руки и почивать на лаврах», — сказал глава государства.
Президент добавил, что за последние десять лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза — с 3,3 трлн до 8,3 трлн тенге. Касым-Жомарт Токаев поставил задачу до 2030 года еще раз удвоить этот показатель. Кроме того, глава государства сказал, что животноводство следует признать приоритетным направлением сельского хозяйства.
«В послании мною было поручено разработать План поддержки агробизнеса в сфере животноводства. Цель — увеличить поголовье скота, чтобы гарантировать статус Казахстана как крупного поставщика мяса на международные рынки. Для достижения этой цели нужно создать стабильные, надежные условия для развития животноводства», — уточнил президент.
Еще Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего. «Прежде всего, эту отрасль следует обеспечить необходимой материально-технической базой. Важно улучшить условия труда ветеринарных врачей и рассмотреть меры по стимулированию их деятельности. Необходимо продолжить эффективную работу по развитию инфраструктуры ветеринарной отрасли», — отметил глава государства.