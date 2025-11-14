Токаев заявил, что ситуация в ветеринарной сфере оставляет желать лучшего

Касым-Жомарт Токаев также акцентировал внимание на том, что за последние 10 лет объем валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5 раза. «Сегодня 37% населения нашей страны, то есть 7,5 млн человек, проживают в сельской местности. С селом связаны истоки нашего народа, его духовные корни. Так было прежде, так будет и впредь. В конечном счете, прогресс сельского хозяйства — это развитие сел, регионов, а значит, и всей страны», — подчеркнул Токаев.