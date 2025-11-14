В Иркутске утвердили городской бюджет на ближайшие три года

«Период, в который мы заходим, непростой. При этом мы сделали все необходимое, чтобы обязательства перед иркутянами в предстоящие годы были исполнены. Приоритетные направления определяли вместе с депутатским корпусом, будем работать над их реализацией. В том числе продолжим развитие социальной и инженерной инфраструктуры областного центра», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.