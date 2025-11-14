В Иркутске утвердили городской бюджет на ближайшие три года

Были утверждены параметры бюджета Иркутска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов, сообщает пресс-служба администрации города.
С докладом выступила исполняющая обязанности заместителя мэра — председателя комитета по бюджетной политике и финансам администрации города Оксана Лопина.
«Общие параметры бюджета сформированы на основе проекта бюджетного прогноза Иркутска на период до 2031 года и отвечают задаче сохранения высокого уровня долговой устойчивости областного центра, — сообщила Оксана Лопина. — Доходы в 2026 году прогнозируются в объеме 37 млрд 823 млн рублей, в последующие два года — 38 и 36 млрд рублей. Расходы составят 37 млрд 437 млн рублей, в последующие два года — 38 и 36 млрд рублей».
Приоритетными направлениями бюджета стали: реализация мероприятий в сфере дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социальной сфере, соответствующих национальным целям развития нашей страны; планирование средств на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в целях обеспечения достижения целевых показателей, а также с учетом значительного роста минимального размера оплаты труда; сохранение всех действующих мер социальной поддержки граждан; обеспечение качества оказания услуг муниципальными организациями и устойчивого функционирования городского хозяйства;
завершение либо продолжение начатых работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту муниципальных объектов.
«Было проведено два заседания рабочей группы, на которых вырабатывались совместные позиции по основным параметрам бюджета. При формировании документа мы, как и всегда, решали задачу определения основных потребностей в пределах имеющихся ресурсов. При этом главным, безусловно, остается исполнение социальных обязательств», — отметил Евгений Стекачев.
Председатель Контрольно-счетной палаты Иркутска Сергей Курилов подчеркнул: расходы для обеспечения нужд сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и спорта предусмотрены в объеме более 57%, это 21,2 млрд рублей. Проект бюджета прошел экспертизу и соответствует требованиям бюджетного законодательства.
«Период, в который мы заходим, непростой. При этом мы сделали все необходимое, чтобы обязательства перед иркутянами в предстоящие годы были исполнены. Приоритетные направления определяли вместе с депутатским корпусом, будем работать над их реализацией. В том числе продолжим развитие социальной и инженерной инфраструктуры областного центра», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.