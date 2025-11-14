В Омске ищут нового подрядчика для завершения ремонта ТЮЗа

«Стройцентр-Иркутск» начал ремонт ТЮЗа в 2021 году. Изначально планировалось завершить работы к 2023 году, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Сперва открытие театра планировалось на 31 августа 2024 года, затем на 20 декабря. В марте 2025 года в контракте было указано, что завершение капремонта должно было состояться к 1 сентября 2025 года, однако и этот срок не был выполнен. Позже власти Омска сообщили, что ТЮЗ откроют 15 декабря 2025 года.