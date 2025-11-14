В Омске ищут нового подрядчика для завершения ремонта ТЮЗа

На странице губернатора Омской области в социальной сети «ВКонтакте» омич задал вопрос о сроках открытия ТЮЗа после ремонта. Напомним, что ранее контракт с предыдущим подрядчиком, ООО «Стройцентр-Иркутск», был расторгнут в одностороннем порядке из-за постоянных срывов сроков выполнения работ. В настоящее время работы на объекте не ведутся.
Министр культуры Омской области Юрий Трофимов сообщил, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на определение подрядчика. Однако сроки завершения ремонта театра он не озвучил.
«Срок завершения работ будет определен по итогам проведения конкурсных процедур и заключения нового контракта», — добавил он.
«Стройцентр-Иркутск» начал ремонт ТЮЗа в 2021 году. Изначально планировалось завершить работы к 2023 году, но сроки сдачи объекта постоянно переносились. Сперва открытие театра планировалось на 31 августа 2024 года, затем на 20 декабря. В марте 2025 года в контракте было указано, что завершение капремонта должно было состояться к 1 сентября 2025 года, однако и этот срок не был выполнен. Позже власти Омска сообщили, что ТЮЗ откроют 15 декабря 2025 года.
Общая сумма контракта к концу августа 2025 года составила 918,2 млн рублей, из которых подрядчик уже получил 723,3 млн рублей, а работы были выполнены только на 630,9 млн рублей.
В прошлом году долгий ремонт театра привлек внимание прокуратуры, которая потребовала от властей усилить контроль за ходом работ. В мае 2025 года стало известно о возбуждении уголовных дел, связанных с капремонтом. Одного из поставщиков компьютерной техники для театра заподозрили в мошенничестве, а министра Трофимова привлекли к административной ответственности за нарушение условий использования бюджетных средств.