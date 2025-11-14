inDrive обсудил с экспертами, как повысить безопасность поездок в Казахстане

Глобальная платформа транспортных и городских услуг inDrive организовала круглый стол, посвященный безопасности городских и междугородних поездок. К дискуссии были приглашены известные лидеры мнений, занимающие активную позицию в вопросах городской мобильности и общественной безопасности, — Роза Аширбаева, Глеб Пономарев, Айдана Айдархан и Руслан Тай, а также гражданские активисты из движения «Жаңа адамдар» и представители сервиса психологической помощи Sezim. Участники встречи пришли к выводу, что использование современных технологий и тесное взаимодействие с государственными органами могут стать ключевыми факторами обеспечения безопасных поездок в Казахстане.
Открытый диалог: достижения и пробелы.
Участники встречи выделили пять ключевых составляющих безопасной поездки: техническое состояние автомобиля, контроль за ходом поездки, профессионализм водителя, условия поездки и дорожную инфраструктуру, и обсудили отдельно каждое из этих направлений.
Все участники единогласно согласились, что техническое состояние авто — это базовый элемент любой поездки. inDrive поделились, что в настоящее время платформа проводит проверку документов о техническом состоянии авто, выданных соответствующим госрегулятором и делает регулярный фотоконтроль машин. Помимо этого по требованию МВД и Министерства транспорта Республики Казахстан из платформы исключены все праворульные автомобли. В качестве улучшений гости предложили запускать уведомления о необходимости замены шин в зимний период и в летний соответственно.
Другим критическим компонентом безопасной поездки была названа функция контроля поездки.
«Что первостепенно и действительно волнует меня, как девушку, это возможность технически контролировать поездку, возможность отправить координаты поездки родным. Меня очень радует, что есть такие функции, как SOS-кнопка и возможность делиться гео-локацией с близкими людьми», — прокомментировала блогер Айдана Айдархан.
Третьей составляющей участники отметили профессионализм водителя, его манеру вождения и соблюдение правил ПДД. Глеб Пономарев рассказал о личном опыте и подчеркнул, что водители не соблюдающие скоростной режим представляют опасность не только для пассажира, но и для всех участников дорожного движения. Представители inDrive поделились планами о введении функций по регулированию скорости и количества часов, проведенных водителем за рулем в конце 2025 года. Данное обновление было реализовано по требованию Министерства транспорта Республики Казахстан.
Условия поездки или комфорт тоже были отмечены важными в поездке, к которой участники отнесли остановки в поездке, музыка и общение водителя с пассажирами. Галия Тузель, представитель молодежного движения «Жаңа адамдар», прокомментировала:
«У меня есть команда девушек, с которыми мы постоянно тестируем разные сервисы такси. Сегодня, узнав о том, что компания очень тщательно следит за отзывами пассажиров и активно принимает меры, мне захотелось еще больше узнать сервис. Более того, наличие в приложении рекомендованной цены за поездку — это отличная возможность не переплачивать.».
Последним компонентом участники назвали инфраструктуру дорог Казахстана. Участники отметили, что сотрудничество inDrive с КазАвтоЖол дает возможность оперативно узнавать о перекрытии дорог в связи с погодными условиями или ремонтными дорогами — это отличная возможность планировать междугородние поездки как водителям, так и пассажирам.
«Думаю, ключевой аспект в вопросе безопасности — это недостаток информированности и регулярной коммуникации о всех возможностях, которые доступны пользователям. Такие встречи не только помогают нам больше узнавать об индустрии поездок, но и о той большой работе, которая проделывается каждый день. Меня очень радует, что inDrive, как бренд, собирает обратную связь не только от пассажиров, но и от активных участников нашего общества», — подытожил блогер Руслан Тай.
Зоны роста для индустрии поездок.
В ходе активного обсуждения каждой составляющей были выявлены не только существующие успешные практики, но и ключевые болевые точки индустрии, а также сформирован перечень инициатив для улучшения всей индустрии поездок:
Регулярные образовательные курсы для водителей;Более тесное сотрудничество между сервисами и городскими властями для выявления и устранения проблемных участков дорожной сети (ямы, отсутствие разметки/освещения); Оповещение пассажиров о принятых мерах.
«Как активный обозреватель сферы технологий, я знаю, какие разные социальные проекты inDrive делает в Казахстане и какие интересные решения есть у компании в других странах. Мне очень импонирует то, как inDrive следует своей миссии — борьбы с несправедливостью, и этично подходит ко многим вопросам, в том числе и по части безопасности, выбирая долгосрочные проекты, как образовательные программы для водителей, направленные на формирование безопасной культуры поездок по всему Казахстану», — прокомментировал Роза Аширбаева.
Итоги и планы на будущее.
«Безопасность — это главный приоритет inDrive. Мы убеждены, что безопасность поездок — это не только технологические решения, но и вопрос ответственного партнерства между сервисом, водителями, пассажирами и городскими структурами, Безопасность создается коллективно — в диалоге между сервисом, водителями, пассажирами и городом», — отметил руководитель бизнеса inDrive в Казахстане Арай Бекембаев.
Сервис планирует использовать предложения и идеи, высказанные на встрече, при формировании дальнейших стандартов безопасности и продолжит такие встречи на регулярной основе, стимулируя развитие сферы перевозок в интересах казахстанцев.