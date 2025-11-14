Ричмонд
Токаев правительству: «Хватит увлекаться планами ради галочки»

На втором Форуме работников сельского хозяйства глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости повысить водоэффективность и модернизировать ирригационные сети. По словам президента, на аграрный сектор приходится около 60% всего водозабора. Поэтому рациональное использование воды становится ключевым фактором устойчивости водной экосистемы.

Источник: Курсив

Токаев отметил, что в сельском хозяйстве уже начали внедрять современные технологии экономии воды и сокращать площади влагоемких культур, однако это лишь начало работы. Эксперты, по его словам, считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.

Глава государства подчеркнул, что необходимо ускорить модернизацию водной инфраструктуры с применением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах проектов. Эта работа должна быть связана с планами развития сельскохозяйственной отрасли.

В своей речи президент раскритиковал практику подготовки несогласованных планов и «дорожных карт».

«Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых “дорожных карт”, которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: “Нам бы день простоять, да ночь продержаться”. Эту практику надо прекращать», — сказал он.

Токаев добавил, что государственные вложения должны приносить максимальную отдачу. Средства, по его словам, необходимо направлять тем регионам, которые готовы внедрять современные технологии водопользования. Региональные планы сельхозпроизводства следует интегрировать в разрабатываемый Генеральный план управления водными ресурсами.

Ранее Токаев заявлял, что культура потребления воды в Казахстане «оставляет желать лучшего».