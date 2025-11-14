Токаев правительству: «Хватит увлекаться планами ради галочки»

Токаев отметил, что в сельском хозяйстве уже начали внедрять современные технологии экономии воды и сокращать площади влагоемких культур, однако это лишь начало работы. Эксперты, по его словам, считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.
Глава государства подчеркнул, что необходимо ускорить модернизацию водной инфраструктуры с применением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах проектов. Эта работа должна быть связана с планами развития сельскохозяйственной отрасли.
В своей речи президент раскритиковал практику подготовки несогласованных планов и «дорожных карт».
«Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых “дорожных карт”, которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: “Нам бы день простоять, да ночь продержаться”. Эту практику надо прекращать», — сказал он.
Токаев добавил, что государственные вложения должны приносить максимальную отдачу. Средства, по его словам, необходимо направлять тем регионам, которые готовы внедрять современные технологии водопользования. Региональные планы сельхозпроизводства следует интегрировать в разрабатываемый Генеральный план управления водными ресурсами.
Ранее Токаев заявлял, что культура потребления воды в Казахстане «оставляет желать лучшего».