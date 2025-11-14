Казахстан выделил 1 трлн тенге на поддержку аграриев в 2025 году

Кредиты.
Токаев рассказал, что фонд «Даму» выдал гарантии по 1300 кредитам, что позволило мелким и средним фермерам получить деньги без залогового имущества. Также началась льготная программа лизинга для покупки казахстанской техники.
«Если четыре года назад износ сельскохозяйственной техники был на уровне 90%, то в текущем году этот показатель снизился до 70%. Данную работу необходимо продолжить совместно с представителями бизнеса», — подчеркнул он.
Американский бренд.
Президент отметил, что 90% техники для фермеров производят на 10 заводах в Казахстане, включая бренды мирового уровня. Во время его визита в США было подписано соглашение с John Deere на 2,5 миллиарда долларов.
«В результате в ближайшие пять лет в Казахстане будет произведено порядка 3 тысяч единиц современной техники», — пояснил он.
В начале июля министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил, что в Казахстане ожидается запуск двух программ льготного кредитования аграриев. Общий объем финансирования по ним составит 100 млрд тенге.