Мосты ремонтируют в Приморье

Самым коротким объектом является мост на 84-м километре, имеющий длину всего 23 метра. Он был открыт для движения еще в августе и с тех пор надежно служит автолюбителям. Данный мост был перестроен после вынужденного перекрытия в ноябре 2024 года из-за угрозы обрушения, а новый объезд построили всего за несколько дней.