Мосты ремонтируют в Приморье

Две переправы уже введены в эксплуатацию, а третья близка к завершению. Все работы производятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение безопасности и комфорта передвижения по дорогам региона.
На 101-м километре трассы мост длиной 40 метров готов на 80%. Рабочие заканчивают установку барьерного ограждения и готовятся к открытию движения по основному маршруту. После пуска основного хода будет ликвидирован временный объезд, действующий сейчас.
На 98-м километре работы выполнены на 90%. Переправа длиной 26 метров полностью готова и с августа пропускает автотранспорт. Осталось только демонтировать временный объезд, использовавшийся ранее.
Самым коротким объектом является мост на 84-м километре, имеющий длину всего 23 метра. Он был открыт для движения еще в августе и с тех пор надежно служит автолюбителям. Данный мост был перестроен после вынужденного перекрытия в ноябре 2024 года из-за угрозы обрушения, а новый объезд построили всего за несколько дней.
Контролируют качество работ представители общественности. Иван Бриндуков, один из общественных наблюдателей, отметил, что качество выполненных работ на высшем уровне: «Мы полностью довольны результатами. Ремонт производится аккуратно и своевременно».