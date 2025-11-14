Ричмонд
Более 20 новых заводов откроют в Петербурге до 2030 года

Промышленных предприятий в Северной столице станет больше.

Источник: Комсомольская правда

До 2030 года в Петербурге откроют более 20 новых заводов, 30 индустриальных парков и технопарков, 2 технологические долины, что позволит создать свыше 50 тысяч рабочих мест. Кроме того, в указанный срок планируют запустить на Васильевском острове федеральный центр робототехники «Сириус». Об этом сообщил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, озвучивая в ЗакСе обновленный документ о промышленной политике.

— Обновленная промышленная политика Северной столицы отвечает задачам новой экономики, требующей выстраивания высокотехнологичных отраслей, научного поиска и внедрения инноваций. Переходить на новую модель развития промышленности мы начали еще в 2024 году и те результаты, которые мы видим, говорят, что мы на правильном пути, — отметил Ситов.

Ситов обратил внимание, что главный акцент в документе сделали на достижении технологического лидерства и глобальной конкурентоспособности промышленности Петербурга. Это значит, что власти продолжат развивать, в том числе Особую экономическую зону, перезагружать Техопарк, а также расширять программы поддержки.