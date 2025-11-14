Более 20 новых заводов откроют в Петербурге до 2030 года

До 2030 года в Петербурге откроют более 20 новых заводов, 30 индустриальных парков и технопарков, 2 технологические долины, что позволит создать свыше 50 тысяч рабочих мест. Кроме того, в указанный срок планируют запустить на Васильевском острове федеральный центр робототехники «Сириус». Об этом сообщил глава Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, озвучивая в ЗакСе обновленный документ о промышленной политике.