В Воронежском цирке завершают монтаж нового инженерного оборудования

— Сейчас строители устанавливают новое постановочное электроосвещение, которое даст возможность сделать представления более красочными. Также монтируются современные системы звукоусиления и звукозаписи, что позволит улучшить акустические характеристики в зрительном зале, — рассказали о модернизации инженерных систем в пресс-службе компании «Единого заказчика в сфере строительства». — В ближайшее время на фасаде цирка начнется монтаж архитектурной подсветки. Она подчеркнет современный стиль здания и сделает объект более запоминающимся и ярким.