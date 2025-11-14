В Воронежском цирке завершают монтаж нового инженерного оборудования

Подрядчики завершают монтаж инженерных систем в воронежском цирке.
— Сейчас строители устанавливают новое постановочное электроосвещение, которое даст возможность сделать представления более красочными. Также монтируются современные системы звукоусиления и звукозаписи, что позволит улучшить акустические характеристики в зрительном зале, — рассказали о модернизации инженерных систем в пресс-службе компании «Единого заказчика в сфере строительства». — В ближайшее время на фасаде цирка начнется монтаж архитектурной подсветки. Она подчеркнет современный стиль здания и сделает объект более запоминающимся и ярким.
Тем временем, в административно-бытовом корпусе начинается чистовая отделка помещений, в обновленном зрительном зале на 1700 мест устанавливают новую мебель, а на прилегающей территории — бордюрный камень. В ходе работ по благоустройству также планируется обновить ступени входной группы, установить малые архитектурные формы и провести комплексное озеленение. Ранее строители возвели новую пристройку для животных площадью более 900 кв. метров.
Ожидается, что после глобальной реконструкции цирк станет более комфортным и для зрителей, и для животных, и для сотрудников.