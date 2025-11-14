Приморье помогает многодетным семьям сэкономить на квартплате и ЖКХ

Компенсации назначаются на одно жилое помещение, в котором зарегистрированы члены многодетной семьи. Если квартира принадлежит семье, дополнительно возмещаются расходы на взнос за капитальный ремонт. Важно, что право на компенсацию сохраняется только при отсутствии задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг.
Размер компенсации индивидуален для каждой семьи и рассчитывается с учетом объема потребленных и оплаченных коммунальных услуг, установленных тарифов, региональных стандартов нормативной площади жилья и количества зарегистрированных в квартире членов семьи. Расчет компенсации осуществляется автоматически на основании данных межведомственного взаимодействия, и подача квитанций не требуется.
Право на получение компенсации предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (в 2025 году — 42 963,60 рублей на одного члена семьи). Исключение составляют семьи, где родился третий или последующий ребенок в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года — в этом случае учитываются исключительно наличие многодетности, а доход семьи не принимается во внимание.
В 2025 году на эти цели из краевого бюджета выделено более 190 миллионов рублей. Для оформления компенсации можно подать заявление через портал «Госуслуги» или обратиться в многофункциональный центр (МФЦ).