Приморье помогает многодетным семьям сэкономить на квартплате и ЖКХ

Право на получение компенсации предоставляется семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума (в 2025 году — 42 963,60 рублей на одного члена семьи). Исключение составляют семьи, где родился третий или последующий ребенок в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года — в этом случае учитываются исключительно наличие многодетности, а доход семьи не принимается во внимание.