Нацбанк не откажется от права покупки всего казахстанского золота

«Этот вариант не рассматривается в ближайшей перспективе, исходя из того, что глобальная макроэкономическая турбулентность сохраняется…. Золото демонстрировало лучше результаты, чем S P, Nasdaq, биткоин и другие, поэтому пока отказываться от стопроцентного приоритетного права в ближайшей перспективе мы не планируем», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующие вопросы.