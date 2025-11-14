Ричмонд
Нацбанк не откажется от права покупки всего казахстанского золота

Национальный банк не планирует в ближайшей перспективе отказываться от своего приоритетного права на покупки 100% всего аффинированного золота в Казахстане, сообщил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

Источник: Курсив

«Этот вариант не рассматривается в ближайшей перспективе, исходя из того, что глобальная макроэкономическая турбулентность сохраняется…. Золото демонстрировало лучше результаты, чем S P, Nasdaq, биткоин и другие, поэтому пока отказываться от стопроцентного приоритетного права в ближайшей перспективе мы не планируем», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующие вопросы.

По словам Сулейменова, в последние годы золото стало не просто защитным, но и хорошим инвестиционным активом.

Он добавил, что Нацбанк будет накапливать золотые резервы для государства и лишь после стабилизации ситуации на рынках планирует рассмотреть возможность приостановить покупки золота.

В середине января Сулейменов сообщил, что Нацбанк переходит к продаже на внутреннем рынке экспортной выручки от реализации золота. Так он хочет сократить денежную массу, которая превышает товарную, замедлить инфляцию и обеспечить дополнительное предложение валюты в Казахстане.

Золотодобывающим компаниям надо разрешить продажу сплава Доре (сплав Доре содержит не менее 70% золота и серебра) зарубежным покупателям, а Национальный банк лишить права преимущественной покупки производимого в Казахстане золота, отмечал в 2023 году управляющий директор по корпоративно-финансовой стратегии входящей в тройку золотодобытчиков — «Алтыналмас» Руслан Серикбай.

По его словам, в среднем золотодобывающая индустрия теряла более $8 млн в месяц из-за разницы между лучшей спотовой ценой на золото на Лондонской бирже и стоимостью покупки золота Нацбанком по текущей формуле (котировальный период составляет месяц).

В 1994 году Национальный банк получил приоритетное право на приобретение аффинированного золота для пополнения золотовалютных активов. Однако активно пользоваться этим правом регулятор стал с 2014 года, наращивая долю золота в золотовалютных резервах.