Транспортный налог заметно вырастет в Волгограде с нового года

Для автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 л.с. или до 73,55 кВт включительно налог составит 14 рублей с каждой лошадиной силы (было 10 рублей), для легковушек с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 119,33 кВт) — 30 рублей (было 23), для легковушек с двигателем мощностью до 200 л.с. (до 147, 1 кВт) — 50 рублей (было 46 рублей). При этом для легковых машин с двигателем свыше 200 и 250 л.с. ставка налога останется прежней — 75 и 150 рублей за лошадиную силу соответственно.