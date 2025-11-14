Лукашенко сказал, как Беларуси уйти от долларовой зависимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября, в пятницу, во время совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сказал, как Беларуси уйти от долларовой зависимости. Подробности пишет БелТА.
Глава государства попросил чиновников доложить о мерах, которые были приняты по увеличению электропотребления, их результатах, а также предложениях по дальнейшему развитию электроэнергетики и связанных с ней отраслей:
— Например, майнинг криптовалют, электротранспорт, строительство жилья с электроотоплением. Акцент — на перспективах загрузки действующих и новых мощностей.
Александр Лукашенко сказал, что прочитал записки и мнения. Он добавил, что в одной из записок было написано, что майнинг криптовалют может быть нестабильным: где-то выше, а где-то ниже.
— У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, данный процесс будет нарастать.
— И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода, — отметил глава государства.
