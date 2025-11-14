Ричмонд
Лукашенко сказал, как Беларуси уйти от долларовой зависимости

Лукашенко пояснил, как Беларусь может уйти от долларовой зависимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 ноября, в пятницу, во время совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, сказал, как Беларуси уйти от долларовой зависимости. Подробности пишет БелТА.

Глава государства попросил чиновников доложить о мерах, которые были приняты по увеличению электропотребления, их результатах, а также предложениях по дальнейшему развитию электроэнергетики и связанных с ней отраслей:

— Например, майнинг криптовалют, электротранспорт, строительство жилья с электроотоплением. Акцент — на перспективах загрузки действующих и новых мощностей.

Александр Лукашенко сказал, что прочитал записки и мнения. Он добавил, что в одной из записок было написано, что майнинг криптовалют может быть нестабильным: где-то выше, а где-то ниже.

— У нас сейчас весь мир болеет глобальной проблемой — уйти от зависимости от одной валюты — доллара, — подчеркнул президент Беларуси.

По его словам, данный процесс будет нарастать.

— И криптовалюта является, наверное, одним из вариантов ухода, — отметил глава государства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат.

Тем временем новое подчиненное правительству агентство появилось в Беларуси.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: "Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима.

