В Челябинске начали монтировать оборудование, чтобы назначать штрафы за неоплаченную парковку

В Челябинске началась установка камер на будущих платных парковках.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в мэрии, обзор таких камер — 360 градусов. Система будет считывать номера автомобилей и сверять с базой данных льготников. Если у владельца машины нет льгот, а парковку он не оплатил — выпишут штраф.

Помимо 18 стационарных камер за платными парковками будут следить мобильные патрули. Три машины с установленными в салонах камерами станут объезжать стоянки, система также автоматически вычислит не оплативших место водителей.

— Все комплексы будут размещены до конца недели. Затем специалисты займутся установкой серверного оборудования, настройкой программного обеспечения, чтобы запустить тестовый режим, — уточнили в администрации Челябинска.

В тестовую эксплуатацию платные парковки рассчитывают запустить уже 1 апреля. Но деньги с этой даты брать не начнут, просто позволят водителям протестировать «парковочное» мобильное приложение.