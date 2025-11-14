Мингорисполком высказался о продаже картофеля на сельхозярмарках в Минске

Минские власти высказались о продаже картофеля на сельскохозяйственных ярмарках, которые проводятся в столице.
Так, в Мингорисполкоме обратили внимание на то, что самым популярным продуктом на ярмарках выходного дня является картофель.
Кроме того, большой спрос у минчан на сельхозярмарках получили кондитерские изделия, мясная и плодоовощная продукция «Белкоопсоюза», а также живая рыба предприятий «Белводхоза».
— Минск готов обеспечить площадку для реализации своих продуктов как физическим лицам, которые выращивают продукцию и имеют соответствующие справки, так и фермерам, — прокомментировала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
Также Мингорисполком сделал заявление о будущем сельхозярмарок в Минске. А еще правительство изменило требования к картошке и яблокам в магазинах Беларуси.
Ранее еще был назван топ-10 наиболее подорожавших товаров в Беларуси: «Картошка, помидоры, огурцы, бананы и кожаная обувь».
И «Фауна города» предложила помочь черным котам в Минске.