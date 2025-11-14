Ричмонд
Лукашенко заявил, что Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество

Беларусь занимает третье место в Европе с самой низкой ценой на электричество.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в пятницу, 14 ноября, сказал, что Беларусь занимает третье место в Европе с самой низкой ценой на электричество. Подробности приводит БелТА.

Глава государства подчеркнул, что в стране 100% белорусов имеет доступ к электроэнергии и заметил:

— При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество.

Александр Лукашенко уточнил, что по данным рейтинга, который был опубликован в июне 2025 года, самая низкая стоимость электроэнергии в России, Беларуси, а также в Казахстане.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как Беларуси уйти от долларовой зависимости.

Кстати, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2025: IT-вакансия на 15 тысяч, главбуху готовы платить 10 000, а шеф-повару — 7 тысяч.

А еще синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой окажется зима 2025 года в Беларуси: «Многие пишут, что ожидается аномально холодная зима».

