Лукашенко заявил, что Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в пятницу, 14 ноября, сказал, что Беларусь занимает третье место в Европе с самой низкой ценой на электричество. Подробности приводит БелТА.
Глава государства подчеркнул, что в стране 100% белорусов имеет доступ к электроэнергии и заметил:
— При этом в рейтинге стран Европы Беларусь занимает 3-е место, где самая низкая цена на электричество.
Александр Лукашенко уточнил, что по данным рейтинга, который был опубликован в июне 2025 года, самая низкая стоимость электроэнергии в России, Беларуси, а также в Казахстане.
