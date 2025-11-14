Лукашенко сказал, что определило развитие Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания о результатах работы БелАЭС, увеличении электропотребления и предложениях о строительстве новых атомных мощностей, которое проходит во Дворце Независимости, сказал, что определило развитие Беларуси. Подробности приводит БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что пять лет назад, торжественно запуская в работу первую Белорусскую АЭС в Островце, Беларусь вступила в новую эру.
— Сооружение АЭС не только укрепило нашу энергетическую безопасность, но и определило дальнейшее развитие Беларуси как высокотехнологичного государства, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства заявил, что наличие у страны собственной атомной станции является в определенном смысле способом обеспечения независимости, суверенитета.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение.
Тем временем Лукашенко сказал, как Беларуси уйти от долларовой зависимости.
Кроме того, назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2025: IT-вакансия на 15 тысяч, главбуху готовы платить 10 000, а шеф-повару — 7 тысяч.