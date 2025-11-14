Тариф на парковку в Самаре может составить 80 рублей в час

В Самаре готовятся запустить пилотный проект по организации платной парковки в историческом центре города. Известно, сколько может составить плата за эту услугу. Тариф рассчитали в городском департаменте транспорта, уже подготовлен проект постановления.
Согласно этому документу плата за час пользования платной парковкой может составить 80 рублей. Документ вынесли на публичное обсуждение.
Напомним, что платная парковка появится в Самаре с 2026 года. Сначала власти обустроят парковочные места на улице Максима Горького и на Волжском проспекте. На улице Максима Горького будет 156 мест: 15 — на участке от Комсомольской до Пионерской, 104 — от Пионерской до улицы Льва Толстого, 37 — между Красноармейской и Вилоновской. На Волжском проспекте будет 130 платных парковочных мест: 100 — между Вилоновской и Полевой, 30 — между Полевой и Лесной.
Ночью, в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Мэр Самары Иван Носков назвал введение платных парковок необходимостью.