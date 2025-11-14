Тариф на парковку в Самаре может составить 80 рублей в час

Напомним, что платная парковка появится в Самаре с 2026 года. Сначала власти обустроят парковочные места на улице Максима Горького и на Волжском проспекте. На улице Максима Горького будет 156 мест: 15 — на участке от Комсомольской до Пионерской, 104 — от Пионерской до улицы Льва Толстого, 37 — между Красноармейской и Вилоновской. На Волжском проспекте будет 130 платных парковочных мест: 100 — между Вилоновской и Полевой, 30 — между Полевой и Лесной.