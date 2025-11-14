Задолженность свердловчан по кредитам составила 1,1 триллиона рублей

В Свердловской области на 1 октября 2025 года общая задолженность по кредитам составила 1,1 триллиона рублей. Это на 0,9% больше, чем в начале года. Об этом на брифинге для журналистов сообщила начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова. Она отметила, что основным драйвером являются ипотечные кредиты, с начала года спрос на них вырос на 3%. Задолженность по ипотекам — 654 миллиарда рублей.
— По потребительским кредитам есть снижение на 1,5% за 9 месяцев текущего года. Несмотря на то, что за последний месяц их выдача немного подросла, спрос заметно ниже, чем был годом ранее, — сообщила Марина Мясникова.
Начальник Уральского банка отметила, что задолженность по потребительским кредитам составила 450 миллиардов рублей. Также среди свердловчан сохраняется тенденция откладывать деньги. Остатки на вкладах выросли на 11% за 9 месяцев 2025 года и достигают 1,5 триллиона рублей.