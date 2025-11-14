Ричмонд
Третий блок будет построен на Белорусской АЭС в Островце

Решение о строительстве третьего блока БелАЭС приняли на совещании у Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Третий блок будет построен на Белорусской АЭС. Об этом сообщил вице-премьер Виктор Каранкевич. Подробности приводит БелТА.

— По результатам совещания (у президента Беларуси 14 ноября. — Ред.) принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди — сооружения третьего энергоблока, — уточнил Каранкевич.

Он добавил, что параллельно с этим будет проводиться работа по исследованию площадок на территории Могилевской области.

— Это дополнительное изыскание будет проходить (на тему того. — Ред.), где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики) развитие атомной энергетики и именно в Могилевском регионе, — пояснил вице-премьер.

Виктор Каранкевич добавил, что оба процесса будут идти параллельно.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество.

Вместе с тем Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение.

Тем временем назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в ноябре 2025: IT-вакансия на 15 тысяч, главбуху готовы платить 10 000, а шеф-повару — 7 тысяч.

