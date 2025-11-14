Третий блок будет построен на Белорусской АЭС в Островце

Третий блок будет построен на Белорусской АЭС. Об этом сообщил вице-премьер Виктор Каранкевич. Подробности приводит БелТА.
— По результатам совещания (у президента Беларуси 14 ноября. — Ред.) принято решение о развитии Островецкой атомной электростанции, реализации второй очереди — сооружения третьего энергоблока, — уточнил Каранкевич.
Он добавил, что параллельно с этим будет проводиться работа по исследованию площадок на территории Могилевской области.
— Это дополнительное изыскание будет проходить (на тему того. — Ред.), где возможно в дальнейшем в условиях роста электропотребления (если потребуется дальнейшее удовлетворение роста электропотребления за счет атомной энергетики) развитие атомной энергетики и именно в Могилевском регионе, — пояснил вице-премьер.
Виктор Каранкевич добавил, что оба процесса будут идти параллельно.
