Вопросы ремонта дорог в частном секторе рассмотрели в Воронежской гордуме

В городской Думе обсудили итоги реализации программ, направленных на асфальтирование дорог улиц частного сектора и капитальный ремонт образовательных организаций в Воронеже.
Обе программы появились благодаря инициативе городского парламента. Обсуждение проходило на совместном заседании профильных комиссий Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям и по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству.
Первый вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Рыженин рассказал, что средства на восстановление дорожного полотна выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы». Общая протяжённость автомобильных дорог в городе составляет 1492 километра, при этом примерно 1100 километров имеют твёрдое покрытие. За последние пять лет работы по ремонту дорог в частном секторе были проведены на 15 объектах.
Начиная с 2022 года, региональное правительство ежегодно выделяло полмиллиона рублей на асфальтирование улиц в частном секторе. В первый же год это дало возможность привести в порядок 55 объектов общей протяженностью 42 километра. Год спустя число обновлённых участков достигло отметки в 74 объекта. Прошлый год завершился ремонтом 31 километра дорог в частном секторе. Общие расходы составили порядка 487 млн рублей.
В настоящее время в Воронеже насчитывается порядка 250 километров дорог частного сектора, не имеющих твёрдого покрытия. Как сообщил Алексей Рыженин, конкретные сроки выполнения работ по их асфальтированию станут известны лишь после подтверждения финансирования этих проектов.
Вице-мэр акцентировал внимание на важности ремонта межквартальных проездов, для чего также потребуется выделить средства. Кроме того, в ближайшие годы потребуют финансирования и те дороги в частных секторах, которые были отремонтированы пять лет назад. Это необходимо для поддержания их надлежащего состояния.
Председатель бюджетной комиссии Андрей Соболев подчеркнул важность асфальтирования всех улиц частного сектора, на которых отсутствует твёрдое покрытие, в течение пятилетнего периода. Процесс формирования очередности реализации проектов должен проводиться совместно с депутатами и сотрудниками районных управ.
Перед началом работ по асфальтированию необходимо провести полную инвентаризацию расположенных под дорогой инженерных коммуникаций, чтобы избежать повторного снятия асфальта для проведения работ по замене сетей. Кроме того, депутат обратил внимание, что при составлении проектной документации необходимо сразу предусматривать размещение «лежачих полицейских», дорожных знаков, а также организацию ливневой канализации.
Андрей Соболев выступил инициатором организации совещания в стенах городской администрации спустя две недели с участием мэра и руководителей управ, что необходимо для детального обсуждения результатов подготовки программы.