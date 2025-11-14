УФАС добилось снижения цен на бензин в Волгоградской области

В региональном управлении выяснили, что ООО «Аркон-Про» по итогам 2024 года занимает доминирующее положение в границах Октябрьского района Волгоградской области на розничном рынке автомобильных бензинов АИ-92. В связи с этим на общество распространяются запреты, предусмотренные Законом о защите конкуренции.