Донские власти могут отказаться от нескольких видов поддержки АПК. Об этом на заседании аграрного комитета Заксобрания рассказал зампредседателя парламента Вячеслав Василенко.
В 2026 году власти Ростовской области намерены прекратить финансирование ряда направлений в сельском хозяйстве.
Как отметила первый заместитель министра финансов Ростовской области Лариса Аношина, в первом чтении бюджета на поддержку аграрного сектора заложено 4,4 миллиарда рублей, более половины из которых (2,5 миллиарда) предназначены для растениеводства.
В целом, по словам Василенко, планируется увеличение общей поддержки АПК в 2026 году, однако отдельные направления предлагается исключить из системы финансовой помощи.
В частности, Василенко выразил обеспокоенность отменой поддержки производителей мяса птицы и яиц, особенно на фоне значительного снижения объёмов производства: «Если когда-то у нас было 2,2 миллиарда яйца в год, то в этом дай бог 1,5 миллиарда будет. Но мы эту поддержку полностью убираем.».
Кроме того, планируется прекратить поддержку производства молока и семейных ферм, что, по мнению Василенко, может негативно сказаться на развитии отрасли, учитывая отсутствие крупных молочных комплексов, построенных за последние годы.
Также под сокращение попали научно-изыскательские и опытно-конструкторские работы, финансирование которых составляло 27 миллионов рублей. Василенко подчеркнул важность этих работ для развития сельского хозяйства и выразил недоумение по поводу решения о прекращении их поддержки.
В ответ на это заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Алексей Васильев заявил, что поддержка этим отраслям будет оказываться, в том числе и на федеральном уровне.
Васильев отметил, что ситуация по молочному скотоводству будет пересмотрена, и возможно увеличение финансирования в этом направлении. Он также сообщил о сохранении субсидий для производителей яиц и семейных ферм, хотя и в меньшем объеме.
Василенко призвал Васильева внимательно изучить бюджет ко второму чтению и учесть затронутые вопросы.
Напомним, что в октябре губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о запуске программы льготного микрофинансирования для фермеров, предлагающей займы до 5 миллионов рублей на срок до трех лет под низкий процент. Однако, воспользоваться программой смогут только фермеры из районов, объявленных зоной ЧС из-за засухи.