Лукашенко сказал, в каком городе Беларуси численность населения выросла в два раза

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в пятницу, 14 ноября, назвал город Беларуси, в котором в два раза выросло число жителей. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Островец, где построена наша первая АЭС, приобрел статус современного и перспективного города. Численность населения в нем увеличилась почти вдвое — было 8 тысяч, а сейчас 15, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что на БелАЭС работает около трех тысяч человек, из которых 30% — молодежь в возрасте до 32 лет. Он добавил, что средний возраст коллектива — 38 лет. По словам главы государства, выпускники энергетических факультетов мечтают попасть туда на работу.
— Не надо никого заставлять. Можно сказать «медвежий угол». Где тот Островец? Не надо никого агитировать. По любым специальностям люди туда едут. По благоустройству, инженерной инфраструктуре, уровню доходов (в тройке лидеров по всем регионам) мы считаем Островец золотым стандартом для развития районных центров, — заявил президент Беларуси.