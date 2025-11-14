В Нижнем Тагиле на ликвидацию токсичного шламонакопителя выделят 32 миллиона

В ноябре 2022 года по требованию Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры шламонакопитель токсичных отходов включили в госреестр объектов накопительного вреда. Объект вывели из эксплуатации еще в 1983 году, но с тех пор его не рекультивировали. Объем отходов в шламонакопителе — почти 1,5 тысячи тонн.