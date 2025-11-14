В Нижнем Тагиле на ликвидацию токсичного шламонакопителя выделят 32 миллиона

В Нижнем Тагиле ликвидируют шламонакопитель токсичных отходов. Соответствующий тендер 12 ноября опубликовали на сайте «Госзакупки». Начальная цена контракта — 32 миллиона рублей. Подрядчик должен будет разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта.
Земельный участок, на котором находится шламонакопитель, должны перевести в промышленный из-за изменений границ города. Это отражено в Генплане Нижнего Тагила. Ликвидация токсичного объекта должна привести территорию в пригодное состояние для использования.
Разработку проекта необходимо закончить до 1 июля 2026 года, а прохождение экспертиз планируют завершить до 30 октября 2026 года.
В ноябре 2022 года по требованию Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры шламонакопитель токсичных отходов включили в госреестр объектов накопительного вреда. Объект вывели из эксплуатации еще в 1983 году, но с тех пор его не рекультивировали. Объем отходов в шламонакопителе — почти 1,5 тысячи тонн.