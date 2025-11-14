Лукашенко сказал, какой город Беларуси находится в топ-3 по уровню доходов

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, которое состоялось во Дворце Независимости 14 ноября, сказал, какой город Беларуси находится в топ-3 по уровню доходов. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства, назвал Островец, в котором была построена первая Белорусская АЭС, современным и перспективным городом. Он заметил, что численность населения в нем выросла практически в два раза (подробнее мы писали здесь).
— По любым специальностям люди туда едут. По благоустройству, инженерной инфраструктуре, уровню доходов (в тройке лидеров по всем регионам) мы считаем Островец золотым стандартом для развития районных центров, — подчеркнул президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, в какой сфере готов содействовать росту зарплат.
Тем временем Лукашенко заявил, что Беларусь входит в тройку стран Европы с самой низкой ценой на электричество.
Кроме того, Лукашенко раскрыл, к чему у белорусов поменялось отношение.