Финансист Сорокина призвала не делать нетипичных переводов из-за новых правил ЦБ

ЦБ 13 ноября утвердил шесть новых признаков мошеннических переводов. Под подозрение попадут крупные переводы самому себе с последующей отправкой от 200 тыс. рублей людям, с которыми не было операций полгода. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», советуют россиянам воздержаться от совершения нетипичных для себя переводов и подтверждать крупные операции, чтобы не попасть под блокировки. Что делать, если перевод все же был заблокирован, — в нашем материале.