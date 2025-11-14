В Минске в стабфонды заложено 43 тыс. тонн овощей и яблок

Стабилизационные фонды в стране формируются до 15 ноября. В Минске доведенное задание в 43 тыс. т овощей борщевого набора, в который входят картофель, свекла, морковь, лук и капуста, а также яблоки, по состоянию на 14 ноября выполнено в полном объеме.
Одним из предприятий, где хранится часть стабфондов столицы, является УП «Партизанское». Оно в том числе обеспечивает овощами, яблоками и социальные объекты Минска — школы, детские сады, больницы и др. С тем, как хранится плодоовощная продукция, кто является ее основными поставщиками и на какие сорта делают упор при формировании стабфондов, в ходе рабочей поездки на УП «Партизанское» ознакомился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.
В этом году мы заготовили более 2 тыс. т картофеля, 982 т капусты, почти 400 т лука, более 670 т моркови, а также свыше 550 т свеклы. Также на хранении находится почти тысяча тонн яблок. Закупаем продукцию как в фермерских хозяйствах, так и у крупных сельхозпроизводителей, здесь, по сути, представлена вся Беларусь. Но традиционно яблоки везем из Брестской области, а картофель нам поставляет центральный регион.
По его словам, для гарантированной сохранности овощей и яблок необходимы специальные условия. И прежде всего это температурный и влажностный режимы. «Камеры аттестованы в соответствии с ГОСТом. Например, яблоки у нас сохраняются до конца весны. Мы тщательно работаем с сортами. На более позднюю реализацию оставляем “Айдаред” и “Найдаред”, а на первую реализацию пойдут более ранние, такие как “Голден”, “Лигол” и прочие», — отметил Александр Новиков.
Помимо того, что УП «Партизанское» закладывает овощи на хранение, здесь налажена их частичная переработка. В летний период предприятие традиционно производит засолку огурцов, а также в течение всего холодного сезона готовит квашеную капусту. «Мы еще вакуумируем овощи — морковь и свеклу, которые поставляем для организации школьного питания и питания в стационарах больниц. Планируем в декабре запустить вторую линию, на которой будем вакуумировать картофель. Это новые направления, и для предприятий общепита использование такой продукции — серьезная экономия ресурсов и времени на подготовку овощей», — отметил генеральный директор.
Заведующая производством Татьяна Колпакова рассказала, что цех ежедневно перерабатывает около 3 т овощей, пакуя их в тару по 4 и 1 кг. Работают на линии восемь человек. Хранятся вакуумированные овощи в течение 10 дней.
Как отметила начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная, стабфонды столицы сформированы из овощей и яблок отечественного производства, прошедших все этапы контроля качества, а также проверку на соответствие ГОСТу по калибровке.
«Весь объем госзаказа по городу Минску составляет чуть более 43 тыс. т. Основная его часть пойдет на реализацию в торговую сеть столицы. Понятно, что весь данный объем невозможно уместить на площадях нашего основного оператора УП “Партизанское”, поэтому субъектами торговли заключены договоры на поставку овощной продукции и она хранится у производителей в разных областях страны — в основном в Минской, Брестской и Гродненской. Это надежные поставщики качественной продукции, с которыми сети работают не первый год», — подчеркнула Елена Нагорная.
Формирование стабфондов, по словам первого заместителя председателя Мингорисполкома Александра Коменданта, — это прежде всего один из видов соцподдержки населения. И эта задача выполнена предприятиями в полном объеме.