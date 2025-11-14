В Минске в стабфонды заложено 43 тыс. тонн овощей и яблок

В этом году мы заготовили более 2 тыс. т картофеля, 982 т капусты, почти 400 т лука, более 670 т моркови, а также свыше 550 т свеклы. Также на хранении находится почти тысяча тонн яблок. Закупаем продукцию как в фермерских хозяйствах, так и у крупных сельхозпроизводителей, здесь, по сути, представлена вся Беларусь. Но традиционно яблоки везем из Брестской области, а картофель нам поставляет центральный регион.