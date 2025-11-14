Ричмонд
В Самаре на реконструкцию ливневой канализации потратят 198 млн рублей

В Самаре стартовала реконструкция коллектора ливневой канализации.

Источник: администрация Самары

В Самаре подрядные организации приступили к реконструкции коллектора ливневой канализации. Работы проведут в районе перекрестка проспектов Кирова и Карла Маркса.

— По результатам технического обследования сетей дождевой канализации в районе предусмотрели также реконструкцию участков коллекторов меньшего диаметра с восстановлением работоспособности дождеприемников, — отметил глава Самары Иван Носков.

В районе перекрестка проспектов планируют заменить коммуникации протяженностью 450 метров. Общая протяженность участков — более 1,2 км. На реализацию проекта направят около 198 млн рублей.

В рамках первого этапа работ подрядчики уложат новую трубу и построят три камеры, которые будут разделять поток дождевых сточных вод. Вблизи сетевой трассы также ликвидируют открытые нагорные канавы.